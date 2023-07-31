Был маленький и испуганный, – Мирошниченки растрогали историей знакомства с названым сыном

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна в третий раз стали родителями. Официально супруги забрали ребенка с детдома и теперь считаются многодетной семьей. У звездной пары начинается новый этап в жизни, поэтому они решили рассказать, с чего все начиналось.

Вчера, 30 июля, Мирошниченко показали первые фото с названным сыном. Ребенку почти 2 года. Жена Мирошниченко Инна ранее рассказывала, что мальчик до сих пор носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, он имеет пороки психологического развития. Даже существует вероятность, что малыш не заговорит.

Вас также может заинтересовать "Влетит ей от сына": в сети обсуждают реакцию 14-летнего сына Тины Кароль на ее танец

Первое знакомство супругов Мирошниченко с названным сыном

Жена телеведущего призналась, что в детдом они приехали примерно в 17:30. Первая встреча с мальчиком состоялась в присутствии юриста, врача, работника соцслужбы и воспитателя, которые должны были составить акт о том, состоялся ли контакт между взрослыми и ребенком.

Мирошниченко не смогли много времени провести с малышом, поскольку была пятница и рабочий день у работников уже закончился. Однако этого времени им было вполне достаточно, чтобы понять, подходит ли им ребенок.

Следовательно, уже в понедельник утром супруги отвезли документы в соцслужбу, чтобы написать заявление на усыновление мальчика.

Он был такой маленький – 70 см. Испуганный… Он хотел плакать, а мы пытались его отвлечь. Выйти нельзя, игрушек нет, сесть негде. Все смотрят. Ибо все эти люди должны были составить акт о том, состоялся ли контакт между нами и ребенком,

– рассказала Инна.

"Мы вышли из детдома, сели в машину и написали моей маме: "Скажи детям, что мы нашли брата!", – добавила многодетная мама.

Что известно о пути усыновления Мирошниченков: главное

Шоумен рассказывал, что задумывался об усыновлении еще в студенческие годы, к этому давно была готова и его жена. В марте 2022 года у Тимура внутри "ёкнуло" – он с женой решили усыновить ребенка, даже не обсуждая этот вопрос.

Около полугода Тимур и Инна боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Впоследствии они столкнулись с проблемой – во всех официальных службах говорили, что детей нет.

Однако уже в середине июня телеведущий поделился, что нашел ребенка на усыновление. Позже выяснилось, что малыш живет в детдоме в Житомире.

От мальчика отказались еще в роддоме, но только через полтора года он получил статус на усыновление.

22 июня состоялось судебное заседание, на котором Тимуру и Инне официально разрешили забрать ребенка в свою семью. Однако пришлось подождать месяц, чтобы это судебное решение вступило в силу. Следовательно, звездная пара забрала малыша домой 22 июля.

, что сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марк. Дети давно знают об усыновленном малыше. Мирошниченко поделился, что двое ребят будут жить в одной комнате.