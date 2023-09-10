Психика очень расшатана, – Инна Мирошниченко рассказала о трудностях в воспитании приемного сына

Звездные супруги Мирошниченки недавно усыновили ребенка. Теперь они активно рассказывают о малыше и трудностях, которые возникают на их пути.

Только недавно Марсель заболел. Впоследствии Инна на время исчезла из соцсетей и теперь поделилась откровенным постом о воспитании малыша из детдома. По ее словам, это очень сложно, однако их семья была готова к этому.

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Инна Мирошниченко рассказала о трудностях в воспитании Марселя

В общем, женщина отметила, что пока не прошло достаточно времени для того, чтобы Марсель начал доверять ей и Тимуру. Также она рассказала об истериках у мальчика, которые невозможно остановить из-за психического состояния ребенка.

Психика у Марселя еще очень расшатана, и что угодно может спровоцировать истерику, остановить которую невозможно. Только ждать час-два, пока не уснет от упадка сил. Ждать и пытаться уберечь его от сильных травм во время аутоагрессии,

– откровенно рассказала Инна.

Юрист также объяснила, что у нее есть много домашних и рабочих дел, которые нужно выполнять. Она добавила: "В основном я одна. Муж много работает, психологи не советуют оставлять с бабушками (да и их психику тоже следует беречь), а еще есть старшие дети со своими потребностями и желаниями, в частности желанием быть с мамой".

В то же время женщина отметила, что через год они планируют усыновить еще одного ребенка: "Когда тошнит от усталости или всю трясет, я спрашиваю себя: "Ты еще хочешь усыновить девочку за год?". Пока мой ответ: "Да, я справлюсь". Это тяжело. Это вызов".

Как Мирошниченки усыновили ребенка: главное

В середине июня телеведущий рассказал, что нашел ребенка на усыновление. Вместе с любимой Тимур собрал все документы и ждал решения суда, чтобы забрать сына домой.

Мальчик жил в детдоме в Житомире. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.

Супруги забрали Марселя к себе в семью 22 июля. Они рассказали, что еще во время первой встречи почувствовали, что мальчик им подходит.

Инна Мирошниченко рассказывала, что у малыша есть значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, у мальчика есть проблемы с психологическим развитием. Существует вероятность того, что он не заговорит.

Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье. Правда, мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь у его нет такого опыта, также из-за стресса немало ест.

, у звездной пары также есть двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летный сын Марк.