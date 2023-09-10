Дмитрий стал ведущим новой телевизионной программы "В кругу друзей". Это шоу будет рассказывать о животных.
Не упустите Забрал все деньги, которые были - Маринина призналась, как поделила имущество с Войтенко после развода
Дмитрий Шепелев снимается в российском шоу
Известно, что премьера телепрограммы прошла вчера, 9 сентября. Из анонса нового выпуска стало известно, что ведущий отправился в Мариуполь.
Готовясь к передаче, я просмотрел большое количество материалов, посвященных животным, узнал, что рядом есть очень большое и важное убежище, где собраны домашние животные, прежде всего собаки, которые остались без хозяев из-за военных действий,
– заявил Шепелев.
Дмитрий Шепелев приехал в Мариуполь снимать выпуск для шоу / Скриншот с видео
"В кругу друзей": анонс российского шоу
Кто такой Дмитрий Шепелев
Телеведущий родом из Минска. Его карьера началась в подростковом возрасте, когда он присоединился к программе "5х5". Позже он получил диплом на факультете журналистики по специальности "Телевидение и радиовещание" в Белорусском государственном университете.
Всего в 20 лет Шепелев сделал себе имя как ди-джей на популярной минской радиостанции "Альфа-радио". В 2004 году Дмитрий получил предложение от известного украинского музыкального канала "М1", затем он переехал в Киев. В Украине мужчина стал ведущим на разных телеканалах. Однако уже в 2008 году Дмитрий привлек внимание Константина Эрнеста, который пригласил его на "Первый канал", где он вел караоке-шоу "Можешь? Спой!". В 2009 году, после выступления в качестве одного из ведущих финала Евровидения, Шепелев принял решение навсегда переехать в столицу России.
24 февраля 2022 года Дмитрий отметил, что ему стыдно за Россию и полномасштабное вторжение, однако впоследствии он "переобулся" и продолжает развлекать российскую аудиторию.