Как в ТикТоке сдружили Италию и Украину через Евровидение: видео, от которых хочется танцевать

После победы Италии на Евровидении пользователи ТикТока и других соцсетей не прекращают слушать песню Zitti e buoni группы Måneskin. Несмотря на то, что Украина заняла 5 место в конкурсе, песню SHUM группы Go_A слушают не меньше.

Еще с начала пребывания группы Go_A в Роттердаме украинцами очень заинтересовались европейцы. После первой репетиции на Евровидении их позиции в букмекерской таблице сместились с 18 на 8 место, а уже после первого полуфинала – на 4. В финале Евровидения коллектив Go_A занял 5 место из-за низких баллов жюри, а вот зрители наградили украинцев справедливым вторым местом.

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Именно поэтому итальянский группа Måneskin и украинская Go_A стали объектом восхищения среди меломанов – их песни звучат во всех соцсетях, на улицах городов и в общественных заведениях. Об этом также написали на инстаграм-странице Общественного.

Пользователи ТикТока подружили участников Евровидения из Италии и Украины. Сотни тысяч просмотров набирают видео с вокалистами групп Go_A и Maneskin – Дамиано и Екатерины. Еврофаны сочетают их образы, песни и победный "вайб",

– говорится в подписи к видео.

Редакция Showbiz 24 предлагает пересмотреть самые популярные видеоролики, где меломаны наслаждаются песнями итальянцев и украинцев, сочетая их треки.

господи это шедевр ♬ original sound - Дина мышка сосиска

Что известно о песнях итальянцев и украинцев?