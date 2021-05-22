Украину представляет группа Go_A. До начала Евровидения Украина не входила в топ-10 возможных победителей, но в полуфинале Go_A "наделали шума" и настолько поразили европейских зрителей и экспертов, что сейчас их считают четвертым фаворитом на победу. Тройка претендентов на победу от FAVBET: Италия, Франция и Мальта.

Стоящее Песня Go_A для Евровидения-2021 залетела на 5 строчку мирового рейтинга Spotify

Наибольшие шансы на победу у итальянской группы Maneskin с песней "Zitti E Buoni". На втором месте – мальтийская певица Destiny с композицией "Je Me Casse".

Также в тройке лидеров французская певица Барбара Прави, которая будет выступать с песней "Voila".

Среди них стоит особо отметить итальянцев, ведь не так часто рок-песня имеет реальные шансы на победу в поп-конкурсе.

Финал Евровидения состоится в эту субботу 22 мая в Роттердаме на Ahoy Arena.

Будь внутри Евровидения и болей за Украину с FAVBET.