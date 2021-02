Канадской звезде хип-хопа и R & B – Эйбел Макконен Тесфей (The Weeknd) – 16 февраля исполнился 31 год. Обладатель премий American Music Awards, Грэмми и MTV Europe Music Awards сыграл немалую роль в современной музыкальной индустрии, поэтому предлагаем ознакомиться с его творчеством.

Творчество The Weeknd

Свое сценическое имя The Weeknd взял, когда еще учился в школе и был проблемным подростком – парень употреблял наркотики и его выгнали из школы в 2007 году. В 2010 году он начинает выпускать собственные песни, такие как What You Need, Loft Music и The Morning под продюсированием Джереми Роуза. В 2011 году The Weeknd отправляется в свое первое турне и знакомится с рэпером Дрейком, с которым начинает сотрудничество.

Обратите внимание Дану Балану – 42: самые популярные треки артиста

О нем услышали в США и начали приглашать на различные мероприятия, в том числе на знаменитый фестиваль Coachella в 2012 году. После этого его концерты прогремели по крупнейшим городам страны и завершились Нью-Йорком. Впоследствии исполнитель и его команда покорили Европу на других фестивалях. Он также сумел покорить мировые чарты и побить рекорды продаж и скачиваний своих хитов.

Впоследствии его голос звучал в сандтреке к фильму "Голодные игры: В огне" (2013), он присоединился к музыкальному туру Джастина Тимберлейка, а также сделал ремикс на сингл Бейонсе Drunk in Love. В 2014 году он выпустил песню к фильму "50 оттенков серого" Earned It. С годами его популярность только росла и за 10 лет своей карьеры он выпустил четыре музыкальных альбома: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) и After Hours (2020) – последний получил бешеную популярность и восторг от поклонников.

В частности, не может не привлекать эпатажность The Weeknd, ведь исполнитель изначально начал черпать вдохновение у мировых гуру музыки: Майкл Джексон, Принса и Ар Келли. Артист с детства втягивал в себя все лучшее от различных жанров музыки, однако остановился на основных четырех: PBR & B, R & B, поп и хип-хоп. В своих песнях The Weeknd часто использует эмоциональные и жалобные тексты о чувстве боли, секс, наркотики и времяпрепровождения на вечеринках.

Интересно The Weeknd объяснил, почему приходил на премии с бинтами и повязками

Лучшие песни The Weeknd

Редакция Showbiz 24 предлагает послушать лучшие хиты The Weeknd, которые покорили публику своими посылами в текстах и ​​интригующими видеоклипами.

The Weeknd – Can not Feel My Face: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Wicked Games: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Call Out My Name: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Often: смотреть видео онлайн

The Weeknd – The Hills: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Earned It: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Starboy ft. Daft Punk: смотреть видео онлайн

The Weeknd – In Your Eyes: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Blinding Lights: смотреть видео онлайн

The Weeknd – Save Your Tears: смотреть видео онлайн

Данные взяты из "Википедии"