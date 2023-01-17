Американская певица Майли Сайрус 13 января представила песню Flowers ("Цветы"), которую назвали гимном сильных женщин. Из текста и клипа ясно, что эту работу артистка адресовала бывшему мужу Лиаму Гемсворту.

К теме Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись: что они написали друг другу

Майли Сайрус выпустила песню об эксе

В песне певица не называла никаких имен, но добавила немало деталей, в которых узнаются отношения Майли и Лиама. Например, Сайрус поет о том, что может "сама себе купить цветы", будет держать свою руку, разговаривать вместе с собой часами и пригласит себя на танец. Похожие слова есть в песне Бруно Марса, которую Гемсворт посвятил любимой несколько лет назад.

Также Майли Сайрус в клипе танцует в костюме , который одел Лиам Гемсворт на один из общих выходов Тогда актер публично сделал замечание любимым по поводу ее поведения.

, который одел Лиам Гемсворт на один из общих выходов Тогда актер публично сделал замечание любимым по поводу ее поведения. Певица сняла видеоработу в их доме . Ходят слухи, что там Лиам 14 раз изменил артистке с другими.

. Ходят слухи, что там Лиам 14 раз изменил артистке с другими. Одной из главных подсказок является дата релиза трека – 13 января. Это день рождения бывшего Майли.

В сети обсуждают клип Майли Сайрус и хвалят артистку за ее уверенность. Видео стало вирусным – на ютубе оно собрало уже 39 миллионов просмотров.

Майли Сайрус – Flowers: смотрите видео онлайн

История любви Майли Сайрус и Лиама Гемсворта

Майли познакомилась с Лиамом в 2008 году на съемках фильма "Последняя песня" – тогда им было по 17 и 19 лет. Именно тогда и начали развиваться их отношения. В 2010 году состоялась премьера фильма: на красную дорожку пара вышла вместе.

Через год стало известно, что Гемсворт сделал предложение любимой и вручил ей роскошное кольцо. Но они так и не узаконили отношения – в 2013 году пара подтвердила разрыв. За годы отдельно Майли Сайрус имела отношения с Патриком Шварценеггером, а также призналась бисексуальностью. Роман с моделью Стеллой Максвелл так же длился недолго.

В январе 2016 года Майли Сайрус и Лиам Гемсворт снова сошлись, а уже в октябре певица подтвердила, что они обручены. 23 декабря 2018 года звездная пара сыграла тайную свадьбу в их доме в Малибу. На празднование они пригласили только близких и родственников.

Майли и Лиам / Фото Getty Images

Уже полгода спустя брак Майли и Лиама начал распадаться. В октябре 2019 года официально стало известно об их разрыве. Интересно, что в тот же день Сайрус увидели за поцелуями из Кейтлин Картер. В то время как актер уехал домой в Австралию.

После развода и Майли, и Лиам распространяли разные версии причин их расставания. Каждой из сторон приписывали зависимость от алкоголя и наркотиков, а также многочисленные измены. Поэтому до конца неизвестно, почему на самом деле завершились отношения знаменитостей.