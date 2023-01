По состоянию на 2 декабря 2023 года канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфае) получил еще один музыкальный рекорд в свой творческий ящик. Хит Blinding Lights даже обошел трек Shape of You британца Эда Ширана, которая удерживала рекорд с 2017 года – теперь у The Weeknd на 100 миллионов прослушиваний больше.

Премьера трека Blinding Lights состоялась 29 ноября 2019 года, а в январе 2020-го вышел клип, который имеет 662 миллиона просмотров на YouTube. Хит вошел в четвертый альбом The Weeknd под названием After Hours (2020). Отметим, что эта песня также взорвала Billboard Hot 100 за всю историю чарта в ноябре 2021-го – она 4 недели возглавляла еженедельные чарты Billboard и провела в нем рекордные 90 недель.

The Weeknd – Blinding Lights: слушать песню онлайн

В частности, канадский пописполнитель стал первым в мире исполнителем, которому удалось одновременно завоевать лидерство в пяти чартах издания Billboard: Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters Hot 100 Producers. Стоит добавить, что в 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 – самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоубизнеса, которым меньше 30 лет. В свои уже 32 года он получил множество наград, включая четыре премии Грэмми, премию Latin Grammy, 20 премий Billboard Music Awards, 17 премий Juno, шесть премий American Music Awards, две премии MTV Video Music Awards, а также номинации на премию Оскар и премию Эмми.

