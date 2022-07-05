The Rolling Stones и Guns N' Roses поддержали Украину на концерте в Лондоне

Легендарная британская и американская группы продолжают выражать свою поддержку Украине на публичных мероприятиях. 1 и 2 июля они дали концерты в сердце Англии и показали ужасные кадры войны в Украине.

Группа The Rolling Stones во время исполнения песни Gimme Shelter показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, причиненных Россией на территории Украины. Впоследствии на табло взвился большой украинский флаг. Публика очень положительно отреагировала на символический жест рокеров.

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Следует отметить, что музыканты включают эти кадры на каждом своем концерте в рамках тура SIXTY.

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Относительно группы Guns N' Roses, то на стадионе Tottenham Hotspur Stadium организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были флаги, а зал и сцена подсвечивались желто-голубыми цветами.

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