Солист группы Дэн Рейнольдс уже не в первый раз демонстрирует поддержку украинскому народу. Во время выступления на фестивале Opener в польском городе Гдыня артист признался, что чувствует себя беспомощным, поскольку может помогать Украине только словами.

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Однако Рейнольдс своей речью в который раз напомнил об ужасах в Украине, которые случаются каждый день. Российские ракеты и снаряды убивают не только военных, но и десятки мирных жителей, которые просто хотели жить в Украине, строили планы на будущее, воспитывали детей. Все это было повседневной жизнью, пока в Украину не пришла русская армия.

Прекрасным людям из Украины. Так многие из них потеряли дома, неужели это 2022 год? Почему до сих пор идет война, почему дети умирают, почему мы не можем сделать больше, чем спеть? Я чувствую себя беспомощно,

– сказал Дэн со сцены.

Рейнольдс признался, что читал чувственные письма, которые ему посылали украинцы, он точно знает, что поклонники из Украины ходят на концерты Imagine Dragons. Музыкант исполнил чувственную композицию Forever Young, посвященную Украине.

Я читал ваши письма. Я знаю, что вы здесь. Это песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности и придет мир, который увидят ваши дети. Эта песня для Украины,

– сказал Дэн.

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Напомним , 5 июня в Праге Дэн Рейнольдс поднял на сцене сине-желтый флаг, который коллективу подарила беженка из Харькова, жительница разрушенной Северной Салтовки.