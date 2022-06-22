Канадские рок-музыканты из группы Billy Talent активно поддерживают Украину. На днях они объявили о благотворительном аукционе. Соответствующее сообщение рокеры опубликовали на личных страницах в социальных сетях.
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Billy Talent поддерживают Украину
Коллектив объявил об аукционе, на котором продаст электрогитару Йена – одного из участников Billy Talent. Инструмент подписал каждый из музыкантов, также на ней есть наклейка с изображением украинского флага. Так рокеры соберут средства в поддержку Украины, которые пожертвуют ООН, немецкий Красный Крест и другие благотворительные организации.
"Вот ваш шанс сделать ставку на электрогитару Йена Fender Squire, подписанную всеми нами. В сотрудничестве с немецкими музыкальными журналами Gitarre&Bass и GrandGtrs Nik Huber Guitars начал кампанию по сбору средств Gear for Hope в поддержку неотложной помощи Украине "Врачи без границ", помощи беженцам ООН, Немецкого Красного Креста и Aktion Deutschland hilft", – поделились в Billy Talent.
Аукцион продлится 20 дней, первоначальная ставка – 1 тысяча евро.
Гитара от Billy Talent / Фото из инстаграма группы
Как мировые знаменитости помогают Украине
- Голливудская актриса Анджелина Джоли посещала Украину, рассказывает о войне и пострадавших от нее в сообщениях в инстаграме. Во Всемирный день беженцев она поужинала с новыми друзьями из Украины и других стран.
- Недавно в Украину приехал другой знаменитый актер – Бен Стиллер. Он встречается с переселенцами, беседовал с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой.
- Актер Арнольд Шварценеггер на четвертый месяц войны против России высказался против Европы, которая до сих пор не отказалась от российских энергоносителей, таким образом спонсируя вторжение.