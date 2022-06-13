Лидер украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила о туре по странам Европы в поддержку страны. Вместе с ними выступят и легендарные Metallica.
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The Hardkiss выйдут на одну сцену из Metallica
The Hardkiss выступят с Metallica на одной сцене, причем с украинским флагом. Это произойдет во время благотворительного тура.
Покупая билеты на концерт Metallica пол года назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом. Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине по всему миру? Какой-то сюрреалистический сон…
– призналась Юлия Санина.
Фронтвумен группы The Hardkiss призналась, что будет счастлива видеть глаза поклонников на выступлениях. Также она анонсировала ближайшие концерты, которые пройдут в Европе.
- 17 июня, Градес-Кралове, Чехия. The Hardkiss выступит на специальной сцене чешского Rock for People. Как сообщила Юлия Санина, во время фестиваля будет проводиться благотворительный сбор средств, которые будут отнесены к Music Saves UA. Деньги должны помочь украинцам, пострадавшим из-за войны.
- 22 июня, Прага, Чехия. Коллектив сыграет на фестивале Prague Rock вместе с Metallica, 5FDP.
- 19, 20, 23 и 25 июня, Польша. Пройдут благотворительные концерты в поддержку Украины в Кракове, Познани, Вроцлаве и Варшаве. Денежные средства от продажи билетов пойдут на гуманитарные нужды.
Анонсы благотворительных концертов / Фото из инстаграма The Hardkiss
Анонсы благотворительных концертов / Фото из инстаграма The Hardkiss