The Hardkiss презентовали клип на драйвовую песню "7 вітрів": потрясающее видео
Источник:ютуб The Hardkiss
Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила новый клип на песню "7 вітрів". Композиция вошла в альбом "Жива й не залізна". Стильная видеоработа смонтирована из лучших кадров с концерта группы.
Успешная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новой музыкальной премьерой. Музыканты выпустили видеоработу на песню "7 вітрів".
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The Hardkiss презентовали клип "7 вітрів"
Композиция вошла в альбом "Жива і не залізна", который вышел в конце мая 2021 года. Песня "7 вітрів", как и пластинка в целом, передает искренние эмоции. Также альбом показал фронтвумен группы Юлию Санину с другой стороны – ту, которая за сценой.
Клип на песню "7 вітрів" в основном состоит из кадров, смонтированных с зажигательных концертов The Hardkiss. Отдельно в ролике появляется Юлия Санина, которая эффектно позирует перед объективом на фоне самолета и фейерверков. Режиссером видео стал Валерий Бебко.
Фронтвумен группы снова увидели в смелом образе. Она примерила серый полосатый пиджак, черный топ, полупрозрачную кофточку с красным оттенком и юбку с бахромой. Look дополняла эпатажная прическа с рожками и макияж в фиолетовых и красных цветах. Отметим, что в таком аутфите певица выступала на Atlas Weekend.
The Hardkiss – "7 вітрів": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Новый клип The Hardkiss в хорошем смысле поразил поклонников. В основном они увлекаются новой работой группы:
- "Любимый трек нового альбома";
- "Юлия как всегда – богиня. Обожаю эту невероятную песню, теперь еще и в клип влюбилась";
- "Очень крутой клип. Спасибо за эмоции";
- "Невозможно оторваться. Так круто, что даже не хватает слов";
- "Просто до мурашек";
- "Часть из самолетом очень сильная и кадры невероятные. Крутой клип! Стильно".
Текст песни "7 вітрів" The Hardkiss
Тінь на моєму ліжку лишив ти
Впіймала я
Тільки ніч не тримала
Ніч нічого не значить
Залишитись разом і втекти від людей
Чи згорати кожен раз
Залишитись одній між твоїх спокус
І моїх німих образ
Загублені в почуттях
Тримали світ у руках
Залишусь з тобою
На семи вітрах
На семи вітрах
На семи вітрах
Сіль розсипали
Все починали із нуля
Знову лід розбивали
Лід нам усе пробачить
Залишились разом і втекли від людей
І згорали кожен раз
Залишились разом між твоїх спокус
І моїх німих образ
Загублені в почуттях
Тримали світ у руках
Залишусь з тобою
Ау
На семи вітрах
На семи вітрах
На семи вітрах
Загублені в почуттях
На семи вітрах
Тримали світ у руках
На семи вітрах