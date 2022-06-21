"Теперь за границу": Григорий и Кристина Решетники официально стали многодетными родителями

Телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина получили удостоверение многодетной семьи. Пара воспитывает трех сыновей и мечтает о том, чтобы как можно больше семей в Украине были многодетными.

Супруги обнародовали трогательное фото на личных страницах в инстаграмме. Младшему сыну Решетников уже больше года, однако они только сейчас сделали удостоверение многодетной семьи.

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Решетники официально стали многодетными родителями

Супруги сделали селфи на фоне украинского флага и государственного учреждения, где оформляли документы. Григорий и Кристина надели повседневную одежду, завершили образы солнцезащитными очками, на лицах сияли улыбки. Видно, что они невероятно счастливы, что наконец-то официально являются многодетной семьей.

Теперь официально! Мечтаем, чтобы в Украине все семьи были многодетными,

– отметили влюбленные.



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграмма ведущего

В комментариях поклонники поздравляют Григория и Кристину, засыпают их комплиментами.

"Привет! Невероятная семья! Обнимаю!"

"Великолепный пример для украинцев!"

"Поздравляю! Вы хорошие родители! Здоровье вам и деткам!"

Однако есть и подписчики, которые отмечают, что теперь Григорий имеет официальный документ о возможности выезда за границу во время военного положения.

"Пропуск за границу. Хоть какая-то льгота".

"Вроде реклама выезда за границу".

"Теперь за границу".

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