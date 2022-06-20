Катя и Юрий относятся к тем звездным парам, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Влюбленные редко рассказывают об отношениях и не появляются на публике с детьми.

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Как сейчас выглядит первенец Осадчей и Горбунова

Звездная мамочка опубликовала трогательные фото в День отца – 19 июня. Во время войны этот день приобрел особое значение. На снимках Юрий изображен с Иваном 5 лет назад и сейчас. Первенец супругов изменился, однако сейчас он еще больше похож на своих звездных родителей.

В посте Екатерина адресовала приятные слова Юрию, поздравила его с Днем отца: "Папа, дорогой наш папа! Ты – лучший папа в мире! Ты каждый день говоришь сыновьям о том, как любишь их, где бы ты ни был в это время, и это самая милая традиция в мире. Мы тебя любим и говорим это ежеминутно, а еще невероятно скучаем, как долго не видимся. Ты папа, который всегда смотрит с сыновьями в одну сторону и разделяет с ними все радости и недоразумения! Мы тебя любим... Тысячу раз скажем это сегодня и каждый день".

Юрий Горбунов с первенцем 5 лет назад и сейчас / Фото из инстаграмма Осадчей

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов также воспитывают сына Даниила. 19 августа мальчику исполнится год. Оба сына телеведущих – дети войны, однако они остаются в Украине и верят в скорую победу.

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