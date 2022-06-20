Вскоре на одного многодетного отца в украинском шоу-бизнесе станет больше. У 34-летнего Евгения Хмары скоро родится третий малыш. Он не рассекретил, на каком месяце беременности его любимая жена, но признался, что рожать скоро.

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Евгений Хмара в третий раз станет отцом

Мы с Дашей ждем третьего ребенка. Уже скоро рожать, она сейчас в Киеве. Мы очень хотим рожать именно в Украине. Очень верим, что война скоро закончится, и будет безопасной,

– рассказал Евгений Хмара.

Так, даже несмотря на войну и угрозу ракетных ударов, третий ребенок пианиста-виртуоза появится на свет в Киеве. Если нападение России будет продолжаться до тех пор, семью оно перевезет в Австрию.

"Если война будет идти дальше, после рождения ребенка, если будет угроза жизни, думаю, отвезу ее и детей в Австрию", – добавил звезда.

Напомним, у Евгения Хмары двое детей – сын Николай, появившийся в 2017 году, и дочь Вера, которую Дарья Ковтун родила в 2019-м. Пол будущего малыша супруги пока не разглашают.

Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун и детьми / Фото с инстаграма певицы

Кто из звезд родил во время войны