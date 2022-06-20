Вскоре на одного многодетного отца в украинском шоу-бизнесе станет больше. У 34-летнего Евгения Хмары скоро родится третий малыш. Он не рассекретил, на каком месяце беременности его любимая жена, но признался, что рожать скоро.
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Евгений Хмара в третий раз станет отцом
Мы с Дашей ждем третьего ребенка. Уже скоро рожать, она сейчас в Киеве. Мы очень хотим рожать именно в Украине. Очень верим, что война скоро закончится, и будет безопасной,
– рассказал Евгений Хмара.
Так, даже несмотря на войну и угрозу ракетных ударов, третий ребенок пианиста-виртуоза появится на свет в Киеве. Если нападение России будет продолжаться до тех пор, семью оно перевезет в Австрию.
"Если война будет идти дальше, после рождения ребенка, если будет угроза жизни, думаю, отвезу ее и детей в Австрию", – добавил звезда.
Евгений Хмара с женой Дарьей Ковтун и детьми / Фото с инстаграма певицы
Кто из звезд родил во время войны
- Участница шоу "Танцы со звездами" Яна Заец стала мамой во второй день войны, 25 февраля. Сына она рожала в Киеве "в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище", а вместе с тем молилась за старшего Ивана, который прятался в укрытии в другом конце города.
- Жена телеведущего и политика Александра Скичка Елизавета Юрушева родила дочь Анну на Пасху – в ночь с 23 на 24 апреля. Правда, не в Украине. Из Киева она выехала за неделю до войны и в третий раз стала мамой за границей.