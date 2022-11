Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выступили на престижной премии MTV Europe Music Awards 2022. Они вышли на красную дорожку и зажгли удивительное выступление на сцене.

Читайте также Kalush Orchestra пригласили на престижную премию MTV EMA 2022, которую вручили

Kalush Orchestra на MTV EMA 2022

Награждение премией прошло 13 ноября в Дюссельдорфе.

Довольно велик масштаб шоу и мы первый раз на таком шоу. Поэтому хочется как можно лучше показать украинскую культуру и музыку,

– поделился лидер группы Олег Псюк.

Kalush Orchestra позировали на красной дорожке MTV Europe Music Awards 2022 в украинских образах, похожих на те, которые были на Евровидении-2022.



Kalush Orchestra на премии / Фото с твиттера премии

Перед публикой коллектив выступил с двумя песнями – уже легендарной Stefania и новым треком, о котором раньше музыканты не рассказывали.

Kalush Orchestra на MTV EMA 2022: видео выступления

К слову, выступлением Kalush Orchestra, то есть режиссурой и постановкой выступления занимался популярный украинский хореограф Константин Томильченко.

Список победителей MTV Europe Music Awards 2022

Лучшая песня – Ники Минаж – Super Freaky Girl Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Лучшее видео – Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Лучший артист – Тейлор Свифт

Лучшая коллаборация – David Guetta, Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

Лучшая пописполнительница – Тейлор Свифт

Лучший новый артист – Seventeen

Лучший исполнитель K-Pop – Lisa

Лучшая латинская музыка – Anitta

Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж

Лучший электронный артист – David Guetta

Лучший рок-исполнитель – Muse

Лучшая альтернативная музыка – Gorillaz

Лучшие фанаты – BTS

Лучшее видео изменений – Сэм Смит ft. Ким Петрас – Unholy

Лучший перформанс в метавселенной – BLACKPINK The Virtual