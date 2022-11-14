Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выступили на престижной премии MTV Europe Music Awards 2022. Они вышли на красную дорожку и зажгли удивительное выступление на сцене.
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Kalush Orchestra на MTV EMA 2022
Награждение премией прошло 13 ноября в Дюссельдорфе.
Довольно велик масштаб шоу и мы первый раз на таком шоу. Поэтому хочется как можно лучше показать украинскую культуру и музыку,
– поделился лидер группы Олег Псюк.
Kalush Orchestra позировали на красной дорожке MTV Europe Music Awards 2022 в украинских образах, похожих на те, которые были на Евровидении-2022.
Kalush Orchestra на премии / Фото с твиттера премии
Перед публикой коллектив выступил с двумя песнями – уже легендарной Stefania и новым треком, о котором раньше музыканты не рассказывали.
Kalush Orchestra на MTV EMA 2022: видео выступления
Список победителей MTV Europe Music Awards 2022
Лучшая песня – Ники Минаж – Super Freaky Girl Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito
Лучшее видео – Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
Лучший артист – Тейлор Свифт
Лучшая коллаборация – David Guetta, Bebe Rexha – I'm Good (Blue)
Лучшая пописполнительница – Тейлор Свифт
Лучший новый артист – Seventeen
Лучший исполнитель K-Pop – Lisa
Лучшая латинская музыка – Anitta
Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж
Лучший электронный артист – David Guetta
Лучший рок-исполнитель – Muse
Лучшая альтернативная музыка – Gorillaz
Лучшие фанаты – BTS
Лучшее видео изменений – Сэм Смит ft. Ким Петрас – Unholy
Лучший перформанс в метавселенной – BLACKPINK The Virtual