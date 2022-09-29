Хожу по Киеву и плачу, – TAYANNA призналась, как переживает расставание с бойфрендом

Украинская певица TAYANNA рассказала о болезненном разводе. Она призналась, что до сих пор верит, что будет вместе с бойфрендом.

Украинская певица TAYANNA еще до полномасштабной войны уехала на Бали с сыном и бойфрендом. Но ее отношения с любимым не сложились – звезда рассказала, как переживает развод.

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TAYANNA о расставании

Исполнительница поделилась, что разрыв был очень болезненным. Она тяжело переживает расставание и много плачет.

Я до сих пор верю, что мы будем вместе. Но действительно надо отпускать человека и возвращаться к себе. Пытаюсь обращать фокус внимания на себя, на сына, на свою работу. Но я хожу по Киеву и просто плачу, потому что здесь мы сидели, здесь мы ели, здесь машина такая, как у него. Даже хочется уехать из Киева, чтобы не было никаких ассоциаций,

– призналась певица.

"У меня вообще болезненная тема – отношения. Потому что я не умею их строить. Когда я в отношениях – меня нет, я на 100% растворяюсь в человеке и на себя убиваю, начинаю просто жить жизнь человека. Меня там нет абсолютно, я как зомби, абсолютно все отдаю. Конечно, энергия туда идет, и ты забываешь о себе, перестаешь за собой смотреть. Где внимание – там энергия, а ты постоянно думаешь о мужчине", – поделилась TAYANNA.

Певица поделилась, что она не хочет заниматься личной жизнью и искать нового партнера. "Я даже сейчас не рассматриваю отношения. Мне говорят: "Тебе сейчас врач назначил ходить на свидание". А я даже смотреть на мужчин не могу".

Какими были отношения TAYANNA с бойфрендом