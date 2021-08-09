TAYANNA отдыхает в Карпатах: живописное фото
Источник:инстаграм TAYANNA
Певица TAYANNA отдыхает в Карпатах. Артистка сделала невероятно атмосферное фото на фоне живописных гор и утреннего тумана.
TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) несколько дней провела в горах, там снимала клип с Джамалой. Артистки успели не только поработать, но и немного отдохнули и насладились красотой украинской земли.
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TAYANNA в Карпатах
На личной странице в инстаграмн артистка опубликовала фото, где предстала перед камерой на фоне утреннего тумана и гор. Татьяна надела длинный oversize свитер коричневого цвета, который соединила с зелеными резиновых сапогах.
Волосы она распустила и несколько прядей завила сзади. На лице сделала легкий макияж. Исполнительница призналась, что обожает украинские Карпаты.
Мою любовь к Карпатам знают только Карпаты,
– написала певица в снимком.
TAYANNA в Карпатах / Фото из инстаграма TAYANNA
Отметим, не только TAYANNA этим летом побывала в Карпатах. Знаменитости отправляются туда, чтобы отдохнуть от повседневной суеты, города, насладиться красотой и свежим воздухом.
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