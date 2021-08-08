Дмитрий Комаров уже побывал в разных уголках мира, но для жизни выбирает все-таки Украину. Он решил построить домик как можно дальше от суетливого Киева – в Карпатах.

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Дмитрий Комаров купил землю в Карпатах

На личной странице в инстаграме ведущий сообщил, что приобрел участок земли среди живописных гор. В 2022 году он планирует построить дачу в поселке Верховина.

"Верховина, встречай нового соседа. Или "осторожнее с желаниями, они сбываются". Меня можно поздравить. Вчера я поселился в Верховине. Точнее, пока купил участок – 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет", – написал ведущий в публикации.

Также он обнародовал несколько фото, которые сделал с местными жителями. Показал невероятно красоту местности, где теперь будет бывать чаще. Горы, свежий воздух – этим Дмитрий Комаров и его семья смогут насладиться когда угодно.

Для просмотра всех фото листайте вправо: