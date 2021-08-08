Танцовщик редко публикует новые фото с родными, однако иногда все-таки делает исключения. Влад Яма порадовал многотысячную аудиторию фанатов кадрами, которые сделали посреди невероятной красоты украинских Карпат.

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Семейная фотосессия Влада Ямы

Вероятно, фотосессия состоялась во время путешествия в Карпаты, в котором Влад с любимой и сыном были в начале июня. Однако, так ли это – хореограф пока не рассказывает.

Влад предстал перед камерой в темно-синем костюме, белой рубашке и коричневом галстуке с принтом. Его жена Лилия надела платье цвета фуксии, которое было коротким спереди, имело длинный шлейф и объемные рукава, что обнажили плечи. Как всегда, звездная жена довершила образ прической и макияжем. Маленький Леон позировал в белой футболке и синей куртке.

Особой, мистической атмосферы съемке добавил карпатский лес, который поразил величием и загадочностью.

Под фото с женой Влад отметил, что это "карпатские приключения", а в заметке, где поделился фотографией с сыном, написал: "Люблю больше жизни".



​Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы



Влад Яма с сыном в Карпатах / Фото с инстаграма Влада Ямы



Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы



Влад Яма в Карпатах / Фото с инстаграма Влада Ямы



Жена Влада Ямы в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы



Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы