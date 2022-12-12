Тарас Тополя признался, когда в этом году будет праздновать Рождество

В обществе продолжаются дебаты, когда праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января. Лидер группы "Антитела" считает, что если мы двигаемся в сторону Европы, то следует разделять ее культурные традиции.

В интервью 24 канала Тарас Тополя заявил, что Рождество для него больше культурная традиция, чем религиозная. Поэтому он не прочь перестроиться с 7 января на 25 декабря.

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Тарас Тополя о праздновании Рождества 25 декабря

Поскольку весь цивилизованный мир празднует его 25 декабря, то, по-моему, нам нужно объединяться традиционно с демократическим миром, с Европой, США,

– считает Тарас Тополя.

"В конце концов, самое важное не то, в какой день ты празднуешь, а то, что в этот день собираешься с родными, близкими и делитесь друг с другом любовью. Мне кажется, будет мощнее, если это делать со всем миром", – добавил певец.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн

Напомним, что в прошлом году с Рождеством Alyosha и Тарас Тополя поздравляли с тропиков на фоне пальм. На курорте они надели вышиванки и пожелали света, счастья, добра, согласия в бурное непростое время.

В эксклюзиве 24 канала певец объяснял, что это желание семьи: "Я люблю горы, но зимой я с семьей предпочитаем отдых у теплого моря. В этом вопросе для меня важнее мнения любимой и детей".