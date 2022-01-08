Сергей Притула взял троих детей, любимую жену и отправился на Тернопольщину, Леся Никитюк приехала к родителям в Хмельницкий, Лилия Ребрик и дальше гостит в Черновцах, а Ольга Сумская и Тоня Матвиенко – в Яремче.

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Как звездный бомонд отпраздновал Рождество

Сергей Притула

На Рождество шоумен и общественный деятель привез жену и детей в родной Збараж. Вся большая семья звезды собралась за праздничным столом с кутьей и другими блюдами.

Збараж желает всем веселых праздников! Тепла и колядки в ваши дома! Вкусной кутьи,

– трогательно поприветствовал Сергей Притула.

Сергей Притула с семьей в Збараже / Фото из инстаграма шоумена

Ольга Сумская

"Христос Родился. Вкусной кутьи, друзья", – поздравила актриса из Яремче.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская на Рождество в Яремче / Фото из инстаграма актрисы

Леся Никитюк

Светлый праздник Рождества Леся Никитюк отмечала в родном Хмельницком. Она приехала в гости к бабушке, которая 7 января праздновала день рождения – 87 лет, а позже принимала дома вертеп.

С Рождеством Христовым. Всем здоровья, а бабушкам долгих лет! Моей сегодня 87,

– поделилась ведущая в инстаграме.

Леся Никитюк с бабушкой / Фото из инстаграма ведущей

Ирина Федишин

Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Побольше радости, семейного спокойствия, тепла, любви и крепкого здоровья,

– поприветствовала Ирина Федишин.

На Рождество звезда работала на банкете в Буковеле, где встретилась с Дзидзьо, но в Сочельник успела поужинать с мужем и сыновьями.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Светлана Тарабарова

Певица пригласила в свой дом звездную подругу Соломию Витвицкую и вместе с ней и детьми заколядовала в сети. Они спели "Нова радість стала", чем растрогали фанатов.

Лилия Ребрик

Счастливого Рождества! Тепла, уюта и любви в каждый дом. Пусть осуществляются все ваши мечты. Христос Родился,

– поздравила актриса.

Все рождественские праздники Лилия Ребрик отмечает в родных Черновцах. 7 января она с дочками, мужем, родителями и сестрой устроила вылазку в музей народной архитектуры и быта под открытым небом.

Лилия Ребрик с семьей в Черновцах / Фото из инстаграма актрисы

Маша Ефросинина

На Рождество Маша Ефросинина приготовила кутью и похвасталась ею перед 1,5-миллионной аудиторией. "С Рождеством, друзья! Всем вкусной кутьи! И будьте, пожалуйста, здоровы", – подписала телезвезда.

Маша Ефросинина с кутьей / Фото из инстаграма ведущей

Настя Каменских и Потап

"С Рождеством Христовым. Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса", – поздравила Настя Каменских.

Праздничную публикацую она дополнила фото с Потапом в family look – свитерах с оленями, хоть сама сейчас загорает на пляже.

Настя Каменских с Потапом / Фото из инстаграма певицы

Дзидзьо

Дай, Боже, добрый вечер! Дай, Боже, здоровья! Христос Рождается,

– лаконично поздравил звезда с кутьей, пампухами и в вышиванке.

Дзидзьо на Рождество / Фото из инстаграма певца

Тоня Матвиенко

Кутьи вкусной. Коляды громкой. Счастливого Рождества. И на весь Год добра,

– заколядовала певица в инстаграме.

На Рождество Тоня Матвиенко с семьей – дочкой, мужем и его сыновьями от первого брака уехала в Яремче. В праздничный вечер она выступала на банкете в 4-звездочном отеле.

Тоня Матвиенко на Рождество / Фото из инстаграма певицы

Григорий и Кристина Решетники

Многодетная семья ведущего "Холостячки" не поехала на Рождество в Ивано-Франковск, а осталась дома в Киеве. Кристина Решетник накрыла щедрый стол и одела сыновей в вышиванки, а они заколядовали на камеру.

Христос Родился! Славите Его! Поздравляем с Рождеством вас! Мира, согласия и любви в каждый дом! Обнимаем крепко,

– подписали супруги.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Кристины

Alyosha и Тарас Тополя

На рождественские праздники звездная семья взяла детей и поехала в тропическую страну, поэтому вкусной кутьи желала в вышиванках на фоне пальм.

Поздравляем всех с Рождеством Христовым. В это бурное непростое время мы хотим вам пожелать света, счастья, добра, согласия и мечтаний,

– высказался Тарас Тополя.

Наталка Карпа

Автор хита "Сонцезалежна" праздновала Рождество в родном Львове – с дочкой, родителями и сестрой. Мама звезды готовила вареники и грибную подливку, тогда как она с Юлией отвечала за традиционные пампухи и другие интересные вкусности.

Сейчас мы семьей собираемся у родителей во Львове. Я приезжаю из Киева, сестренка с семьей также присоединяется,

– рассказала Наталка Карпа.

Наталка Карпа с дочкой и родителями на Рождество / Фото из инстаграма певицы

Родители Наталки Карпы с дочкой на Рождество / Фото из инстаграма певицы

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Екатерина Кухар

Сочельник и Рождество балерина отмечала на Лазурном Берегу во Франции, однако не забыла поздравить фанатов в инстаграме.

Поздравляю со Святым Вечером и Рождеством Христовым! Желаю самых родных всегда рядом! Пусть сердце будет наполнено благодарностью, любовью, благодатью и мечтами, которые обязательно сбудутся! И, конечно же, вкусной кутьи,

– пожелала Катерина Кухар.

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма балерины

Камалия

"Наша дружная семья в светлый праздник Рождества Христова желает вам видеть только доброе в окружающем мире и находить все доброе в людях. Дарить надежду близким и воплощать свои мечты. Искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье! Счастливого Рождества", – написала Камалия под фото с мужем-миллионером и дочками-двойняшками.

Камалия с мужем и дочками на Рождество / Фото из инстаграма певицы

Ксения Мишина

Первая украинская "Холостячка" призналась, что Рождество для нее невероятный, энергетический праздник. В основном потому, что во все времена на Сочельник гадали, чтобы узнать о суженом и своей судьбе.

"Дорогие мои, с Рождеством", – написала Ксения Мишина.

Ксения Мишина на Рождество / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Фреймут

"Пусть Вифлеемская звезда засияет в душе каждого. Христос рождается", – лаконично и тепло пожелала телезвезда.

Оля Фреймут / Фото из инстаграма ведущей