Предновогодний период у артистов очень насыщенный. Поэтому музыканты обычно после новогодних праздников отправляются в отпуск, отдыхают с семьями. Самое интересное об этом периоде в жизни Тараса Тополи – читайте дальше.

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Празднование Нового года

Больше всего Тарасу запомнились новогодние ночи во время обучения в школе и на первых курсах университета внутренних дел: "Тогда было очень динамично, феерично, а иногда слишком откровенно". Сейчас все изменилось и часто Тополя встречает Новый год на сцене. Так было и в этом году.

Любимое блюдо от жены

Поскольку Тарас и его любимая певица Alyosha часто в новогоднюю ночь работают, то празднуют дома уже 1 или 2 января.

Елена готовит утку по-пекински, потому что знает, что я ее очень люблю. И не только я. Конечно, на столе есть и разные салаты. А еще очень люблю кутью. И на Новый год, и на Рождество,

– рассказал Тополя.

Тарас Тополя с женой / Фото из инстаграма артиста

Отдых после новогодних праздников

По мнению семьи музыканта, лучшим местом для отдыха зимой является теплый Египет. И он не спорит с этим мнением. В этом году семья планирует отправиться туда в отпуск.

"Я люблю горы, но зимой я с семьей предпочитаем отдых возле теплого моря. В этом вопросе для меня важнее мнение любимой и детей. Однако, если есть возможность, рекомендую побывать в заснеженных горах, покататься на лыжах, выпить горячего глинтвейна и посетить теплую сауну", – обратился к читателям 24 канала Тарас.

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Рождественский плейлист

У Тополи нет определенного плейлиста для новогодне-рождественского периода. Однако в это время по радио можно услышать треки группы ABBA. Это общеизвестные рождественские мотивы, которые создают хорошее настроение.

Елка в семье Тараса Тополи

Каждый год музыкант покупает живую елку в горшке, которая стоит дома несколько недель. А после праздников высаживает ее возле своего дома.

Украшаем елку разными игрушками: которые дети делали своими руками, которые нам дарили. Даже с моего детства сохранились. Нет стилизованных украшений,

– рассказал Тополя.

Тарас Тополя с сыновьями / Фото из инстаграма артиста

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