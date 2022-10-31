В предварительном выпуске в вокальных батлах сошлись 16 пар конкурсантов "Голоса страны" 12 сезон, передает 24 канал. В этот раз на телеэкранах показал новый поединок, в котором Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук оценивали дуэты своих подопечных и пропускали в следующий этап одного из них.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 8 выпуск: первые вокальные бои участников и слезы Оли Поляковой

Внимание! У "Голоса страны" появилась благотворительная цель. Вокальный проект совместно с благотворительной платформой Dobro.ua и фондом "Повернись живим" собирает на аэросредства для разведки. Их цель – 3 миллиона гривен на "птички", которые помогут метко и вовремя отслеживать опасность. Сейчас собрано всего 9%.



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Команда Потапа

Gera Gerc и Юрий и Алина Лавровы

После 24 февраля радиоведущему и рэперу Gera Gerc пришлось забыть о песнях и стать волонтером – помогать военным и гражданским, пережившим оккупацию. Однако он вернулся к музыке и выпустил свой первый украиноязычный трек "Боремося". Супруги Алина и Юрий из Сум делились с местными продуктовыми наборами и даже собрали на дрон, а в бомбоубежище написали песню "Неможливо мовчати". Это был крик их душ.

Gera Gerc и Алина Лаврова спели трек группы Maneskin Zitti e buoni, с которой Италия победила на Евровидении-2021. Тренер Потап заявил, что это идеальное трио, однако дальше взял Gera Gerc. "Если честно, хотелось бы, чтобы им отдали победу, а меня где-то украли", – заявил юноша, однако Алину и Юрия Лавровых так и "не украл" ни один из тренеров, они покинули проект.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Gera Gerc и Алины Лавровой

Игорь Ольховой и Жубан Ерназар

Жубан признался, что когда услышал о вторжении России в Украину, сразу же вспомнил о январских протестах в Казахстане и пожелал нам мира. Игорь, который до войны был менеджером печати сувенирной продукции, рассказал, что потерял работу, поэтому сейчас работает барменом-официантом в пиццерии в родном городе Кобеляки, но вместе с тем устраивает акустические вечера и благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

В дуэте они исполнили песню Stolen Dance Milky Chance, которая никогда не звучала на "Голосе страны". Потап выбрал Жубана из Казахстана, а Игоря, к сожалению, никто из тренеров не украл.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Игоря Ольхового и Жубана Ерназара

Карина Столаба, Диана Матвийчук и Анастасия Паламарь

Вокалистки спели втроем, ведь на "слепых прослушиваниях" Потап нарушил правила и взял в свою команду экстраучастницу – Анастасию Паламарь из оккупированного ныне Энергодара.

Батл девушек не смогли показать в эфире "Голоса страны", ведь они исполнили песню российского композитора. Известно лишь, что рэпер выбрал Карину, ведь считает, что ее опыт с детской версии телешоу поможет в нокаутах.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Столабы, Дианы Матвийчук и Анастасии Паламар

Юлия Штоля и Михаил Герасимчук

Если Михаил не выехал из Запорожья и выступает для военных, то Юлия и дальше поет в ресторане в Умани, который в первые дни вторжения был приютом для беженцев и кухней для защитников. Сейчас же заведение возобновило работу и помогает ВСУ донатами и тепловизорами.

Юлия и Михаил исполнили I gotta feeling хип-хоп группы The Black Eyed Peas, а тренеры слушали стоя. По мнению Потапа, Михаил больше готов к "Голосу страны" психологически, поэтому борьбу он продолжил с ним. Неожиданно для всех Юлию "украла" команда "Второй шанс".

Есть в тебе что-то такое, что нас задело. Ты мощно выступила, мы в тебя верим,

– заявил Андрей Мацола.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Штоли и Михаила Герасимчука

Команда Оли Поляковой

Мария Квитка и Ярослав Гавянец

Защитник Донецкого аэропорта Ярослав Гавянец признался, что когда шел на "Голос", мечтал побывать в другой жизни, погрузиться в творчество, но ему пришлось снова взять в руки оружие и вернуться на фронт. В дуэте с Марией Квиткой он исполнил песню "Ой, в вишневом саду", которую посвятил песню детям и жене, что тоже на службе в ВСУ.

Ярослав и Мария создали магию на сцене. Для Оли Поляковой это был трудный выбор, но дальше прошла Мария.

Благодарю тебя за дружбу и за службу. Мне очень жаль,

– отреагировала девушка.

В итоге Святослав Вакарчук опередил команду "Второго шанса" и "украл" Ярослава себе, назвав самородком.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Квитки и Ярослава Гавянца

Юлия Войтко и Виктория Литвинчук

Виктория призналась, что двое ее братьев добровольцами ушли в ВСУ, поэтому она "воюет" на своем фронте – выступает для терробороны. Юлия же поделилась, что не уехала из родной Одессы, несмотря на обстрелы, ведь не могла бросить семью, а особенно дедушку, который заменил ей отца.

Девушки мощно исполнили русскоязычный хит группы "НеАнгелы" – "Твоя". Потап отметил, что они продемонстрировали женскую энергию, которой не хватало на "Голосе страны". Так что Оля Полякова предложила сделать дуэт, но те не согласились, не пошли навстречу друг другу. Несмотря на то, что вокалистки были на уровне, дальше прошла Юлия.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Литвинчук и Юлии Войтко

Ирина Бенько и Виктор Кириллов

Ирина поделилась, что во время войны участвует в благотворительных концертах во Львове и преподает вокал детям. В то время как Виктор успел дать благотворительный тур по странам Европы – это более 30 концертов, и все собранные средства перечислил на помощь военным.

В дуэте они исполнили хит Гайтаны "Шаленій". Оля Полякова поблагодарила Ирину за смелость, но дальше пропустила Виктора .

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Бенько и Виктора Кириллова

Клим Куликов и Марта Липчей

На боях дуэт исполнил композицию российского автора, так что их номер в эфире не показали. "Мне кажется, Клим будет даже рад, что пройдет дальше Марта", – заявила Оля Полякова, поэтому именно она получила место в команде певицы.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Клима и Марты Липчей

Команда Нади Дорофеевой

Давид Маскиса и Нарек Амирян

В визитке Давид признался, что имел шанс сбежать от войны – уехать в Германию, но не только остался в Украине, но и проходит подготовку для вступления в ряды ВСУ.

В дуэте с хирургом из Еревана Нареком Амиряном он спел хит Вакарчука "Така, як ти", который посвятил женщинам, чьи мужчины или сыновья воюют. После батла лидер "Океана Эльзы" вышел на сцену и спел с ними. Надя Дорофеева взяла дальше Давида, ведь он может лучше проявиться в нокаутах. К сожалению, Нарека никто из тренеров не украл в свою команду.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Давида Маскиса и Нарека Амиряна

Глеб Пархоменко и Владимир Порубайло

Во время войны Владимир и дальше поет в ресторане в Одессе, ведь музыка помогает отвлечься от войны, но свадьбу с девушкой, которой сделал предложение за кулисами шоу, все же перенес. Глеб рассказал, что многие его близкие остаются в оккупации на Херсонщине, а сам он в Киеве.

Ребята спели рок-версию трека группы "Бумбокс" – "Та4то". Надя Дорофеева в нокауты взяла Глеба, а Владимира забрала себе команда "Второго шанса" .

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Глеба Пархоменко и Владимира Порубайло

Мария Сур и Оксана Позывай

Оксана поделилась, что выступала с Монатиком на благотворительных концертах в Европе. Там она увидела, как сложно жить на чужбине, если ты этого не выбирал. Ее мама, кстати, тоже была вынуждена выехать из Харькова за границу. Мария же сбежала из Запорожья к тете в Швецию, но музыку не бросила. Девушка окончила школу и поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств.

Девушки исполнили трек Адель Easy on me, который посвятили всем, кто из-за войны вынужден жить в эмиграции. Дорофеева заявила, что оба могут претендовать на финал, но дальше взяла Оксану. Марию же "украли" сразу два тренера – Потап и Полякова, но девушка пошла к Оле .

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Сур и Оксаны Позывай

Наталья Николаевенко и Евгения Тананаева

"Сегодня вы не услышите нашу песню и выступление, потому что она написана российским автором", – прокомментировала Евгения. Зрителям показали лишь то, как Дорофеева сделала выбор в пользу Натальи.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Наталии Николаевенко и Евгении Тананаевой

Команда Святослава Вакарчука

Марьян Романчук и дуэт 2tone

Уличный музыкант Марьян поделился, что когда Львов стал убежищем для украинцев из самых горячих уголков страны, давал благотворительные концерты и квартирники, чтобы музыкой поддерживать ВСУ. Вместе с дуэтом 2tone он спел главный хит Imagine Dragons – Believer.

Надя Дорофеева открыто поддержала дуэт 2tone, так что не удивительно, что Святослав Вакарчук выбрал именно этих ребят.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марьяна Романчука и дуэта 2tone

Назар Ильчишин Дарья Забелина

Сын пастора Назар Ильчишин, дававший убежище вынужденным переселенцам в церкви, спел в дуэте с 23-летней Дарьей из Винницы. Девушка призналась, что когда 14 июля в центр города прилетели российские ракеты, погибли ее знакомые, так что война коснулась ее лично.

Вокалисты из команды лидера "Океана Эльзы" исполнили трек Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы и посвятили его музыкантам, которые остались после 24 февраля в Украине, продолжают творить и показывают, что украинская нация самая талантливая. Святослав Вакарчук выбрал того, кто дал больше музыки – Назара.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Назара Ильчишина и Дарьи Забелиной

Михаил Царь и Александр Коржов

Михаил, уступивший Роману Сасанчину на детском "Голосе", рассказал, что во время войны выехал в Германию из-за инвалидности по слуху и сделал там более 60 концертов и действ на поддержку Украины.

В дуэте с Александром он исполнил Ain't No Sunshine Билла Уизерса. И Дорофеева, и Потап, и Святослав Вакарчук поддержали Михаила, поэтому его путь в шоу продолжился.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Царя и Александра Коржова

Дмитрий Цымбал и Роман Мелиш

Солист хора Веревки Дмитрий Цымбал во время войны дает благотворительные концерты с целью сбора средств на восстановление культурного фонда Украины. В то время как единственный в Украине вокалист, поющий в стиле барокко, Роман Мелиш работает в национальном доме органной музыки и летает с выступлениями за границу, чтобы напоминать, что война не закончилась.

Во время съемок вокальных боев Роман представлял Украину в США, поэтому к Дмитрию он "присоединился" благодаря виртуальным технологиям. Такое выступление состоялось впервые в истории "Голоса страны". Они запели "Стоїть гора високая" и растрогали всех тренеров. Святослав Вакарчук не смог выбрать ни одного из них, поэтому предложил Роману и Дмитрию продолжить путь в проекте как дуэт. Они, в отличие от девушек из команды Оли Поляковой, согласились работать вместе.

Более того, лидер "Океана Эльзы" пообещал Дмитрию и Роману записать альбом украинских песен.

Голос страны 12 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Цымбала и Романа Мелиша