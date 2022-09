Как выяснилось, Джамала – не единственная украинская артистка, покоряющая Польшу на "Танцах со звездами". Следом за ней в Варшаву поехал уличный музыкант Евгений Пельтек. Он прошел "слепые прослушивания" в польской адаптации вокального шоу "Голос".

Как украинец Евгений Пельтек выступил на "Голосе" в Польше

На The Voice of Poland юноша спел романтический хит Алекса Тернера из группы Arctic Monkeys – It's Hard To Get Around The Wind. Его вокал и игру на гитаре оценили все тренеры – Юстина Стечковская, Lanberry, Томаш и Барон из группы Afromental и Марек Пекарчик.

В итоге Евгений Пельтек выбрал команду последнего – рокера Марека Пекарчика. Более того, он даже спел с ним в дуэте.

Евгений Пельтек на польском "Голосе" с тренером Мареком Пекарчиком / Фото из инстаграма певца

Евгений Пельтек на The Voice of Poland: смотрите видео онлайн

Что Евгений Пельтек рассказал полякам о войне в Украине

В первый день войны нас разбудил друг и сказал, что началась война. У тебя конечно шок. Каждый день к тебе может прилететь, прямо дома. Просто хотим, чтобы все это закончилось и никогда никому не желаем войны,

– сказал Евгений Пельтек на камеру и расплакался.

В Варшаву он приехал с девушкой Анной, семья которой осталась в Николаеве. "Самое сложное – это не представлять, как ты прощаешься с близкими. Иногда ты уже продумываешь, что будешь говорить на их похоронах. И ты не контролируешь это, оно само лезет тебе в голову", – рассказала она в эфире польского телевидения.

В визитке Евгений Пельтек рассказал, что сейчас живет в Ивано-Франковске, зарабатывает как уличный музыкант, а 30% от собрания донатит на ВСУ. Он также добавил, что если не попадет в "Голос", то в Украине его мобилизуют как музыканта, чтобы он с гитарой поддерживал боевой дух военных.

Сначала я буду с гитарой воевать, а потом, если мне дадут оружие, то пойду. Пока меня не заберут воевать, я хочу продолжать заниматься музыкой, хочу писать свои песни. Я очень захотел принять участие в этом проекте именно в этой стране, для меня сейчас Польша – это страна брат,

– добавил Евгений Пельтек.

Примечательно, что с выездом в Польшу Евгению помогли в Министерстве культуры и информационной политики Украины. "Спасибо, что помогли съездить на The Voice of Poland и рассказать о войне в Украине", – написал музыкант в своем посте.