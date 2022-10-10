В конце августа "Антитела" отвели с фронта, коллектив вернулся к творчеству. Тогда Тарас Тополя уверял, что музыканты в любой момент готовы вернуться к выполнению боевых задач. После массированной ракетной атаки группа отменила гастроли за границей и заявила, что будет находиться в Украине, сотрудничать со 130 батальоном территориальной обороны.
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"Антитела" отменили концерты в Польше
Российская армия нанесла массированный ракетный удар по территории всей Украины. Начался новый этап эскалации. Утро 10 октября напомнило утро 24 февраля. Чем это закончится – неизвестно.
Сотни смертей невинных гражданских людей, разрушение инфраструктуры, важной энергетической инфраструктуры. Нам нужно быть готовыми к разным сценариям,
– подчеркнул Тарас Тополя.
Артист подчеркнул, что прежде всего "Антитела" – граждане Украины, а уже потом музыканты. Потому сейчас они решили быть со своим народом. Группа перенесла октябрьские концерты в Польше на 2023 год.
В это время мы будем оставаться в Украине в тесном сотрудничестве с нашим батальоном и на связи и в координации с нашими командирами.
– сказал Тарас.
Обращение Тараса Тополи: смотрите видео онлайн
Когда состоятся гастроли "Антител" в Польше
Новые даты коллектив объявит в ближайшее время. Скорее всего это будет март. Также добавят новый город – Краков. Все билеты остаются действительными. Если поклонники, которые уже приобрели билеты, не смогут прийти на концерт в новые даты, то смогут вернуть их в местах приобретения.
"Антитела" дадут полноценные большие сольные концерты, но на них не будет группы Chemia, которая должна была выступать в октябре. Совсем скоро для поддержки Украины, рассказы о войне и популяризации украинской культуры также анонсируют концерты в других странах мира.