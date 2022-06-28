Музыканты группы "Антитела" продолжают защищать Украину и доказывать, что звезды в рядах теробороны и ВСУ не развлекаются или делают фото. На официальном сайте они опубликовали видео, где показали хроники войны.
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Как "Антитела" "праздновали" день рождения
Видео сняли с начала и до конца важного дня для группы. Сначала музыкантов поздравили с годовщиной создания коллектива, а Тараса Тополя – с днем рождения. Им вручили шарики и праздничный торт с цифрами "35" – столько лет на днях исполнилось лидеру группы.
Однако праздничная и добрая атмосфера длилась недолго – потом Тарас Тополя с другими военными оказывал медицинскую помощь раненым собратьям и отвозил их в госпиталь.
Четыре раненых солдата в нашей машине сейчас. Мы стабилизировали их состояние и сейчас едем в госпиталь. Очень жарко сегодня. Погода сегодня жаркая и на фронте тоже очень жарко,
– поделился лидер группы.
В конце ролика музыканты из "Антитела" показали побратима, жизнь которого унесли российские военные. Тарас Тополя был вынужден его пальцами разблокировать телефон, чтобы позвонить по телефону жене бойца и сообщить о потере.
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Реакцию сети не пришлось ждать. Пользователи признаются, что ролик довел их до слез.
- "Да хранит вас Бог! И всех защитников Украины";
- "Запечатлилась фраза: "посмотрите, он вчера звонил жене". Держитесь, всем раненым быстрого выздоровления, ребята вы лучшие, настоящие сыновья Украины";
- "Спасибо нашим защитникам! Берегите себя, вы наша надежда";
- "Боже, убереги наш народ! Каждому военному низкий поклон за то, что защищает нас";
- "Господи, оберегай наших защитников. Как больно за потерянные жизни";
- "Разрывается сердце";
- "Что за день. С веселыми и грустными моментами. Спасибо, что поделились. То, что вы делаете – невероятно".