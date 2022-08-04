По мнению Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя), каждый сознательный мужчина, понимающий, что может помогать спасать Украину, не должен прятаться. Поэтому Елена шокирована тем, что многие мужчины прячутся от повесток.

Актуально Тоня Матвиенко приехала в Украину и преподнесла сюрприз Мирзояну: видео до слез

Alyosha о службе мужа

Артистка очень положительно отнеслась к решению Тараса пойти в терроборону: "Если бы у меня была возможность, я бы тоже пошла. Для меня очень странно, когда мужчины прячутся. Ведь сейчас происходит терроризм, мы каждый день теряем жизнь людей. Поэтому я бы сама ушла, если бы не нужно было вывозить детей. Я бы была вместе с Тарасом".

Полное интервью с Alyosha читайте в рамках проекта "Интервью24".

В начале полномасштабного вторжения Тарас служил в Киевской области, сейчас находится в Харьковской области. С женой делится новостями с фронта, но рассказывает очень мало: "Когда нахожусь на большом расстоянии, то пропускаю через себя не только ту информацию, которую он рассказывает, а все, что происходит. И нет ничего, что отвлекает от этого. Если в Украине сирены, то удается концентрироваться локально. Есть какие-то задачи, которые заставляют быть в моменте: бежать с детьми в укрытие и т.д. А здесь все мысли там. И локализоваться невозможно. Не знаю даже, где духовно труднее все это понимать".

Знаю, что он осознает, что он отец троих детей, публичный человек, за которым тянутся сотни тысяч наблюдающих людей, берут с него пример. И понимаю, что прежде всего это его честь. Чувствую только то, что он держится. Держится в нормальном психологическом состоянии, в адекватном, все прекрасно понимает. Делает все, что может делать, сохраняя себя максимально, насколько это возможно,

– поделилась певица.

Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн