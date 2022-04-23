Тарабарова призналась, как дядя из России отреагировал на оккупацию Херсона: "Теперь заживете"
Источник:ютуб-канал "Розмова"
У Светланы Тарабаровой, которая родом из Херсона, дядя живет в России. Когда оккупанты вошли в город, он написал сестре звезды, чтобы поздравить. Вся семья пыталась донести ему правду, но "пропаганда выела ему мозг".
31-летняя Светлана Тарабарова, как и множество звезд украинского шоу-биза, имеет близких в России. Туда переехал родной брат ее матери. Мужчина, выросший в Херсоне, радовался, что путинская армия оккупировала город, потому что люди там вроде бы наконец-то заживут. Об этом он написал семье на третий день войны.
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Светлана Тарабарова о дяде из России
В Херсоне были бои за Антоновский мост. Город был напуган. Шок. А он пишет смс моей сестре: "Галочка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя,
– заявила шокированная артистка.
Следующие несколько дней после этого вся родня пыталась убедить мужчину, что Россия пришла в Украину с войной, а не со "спецоперацией по освобождению". Однако тот их не слышал и искал свои доводы, "не сдавался", как заметила Тарабарова.
"Три дня мы переписывались всей семьей. Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп. Пропаганда настолько выела ему мозг", – призналась певица.
Не только Светлана Тарабарова, но и другие звезды распрощались с родными из России из-за войны
- Телеведущая Маша Ефросинина больше не общается с родственниками из Крыма, которые за всю войну не написали, не позвонили. Вместо этого дядя из Санкт-Петербурга на шестую неделю отправил смску, что ему очень жаль.
- Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отрекся от крестной из России. В первые дни войны женщина, родившаяся в Николаевской области, позвонила со словами: "Вам так и надо".