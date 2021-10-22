"Танцы со звездами": ведущими балкона станут трое юмористов

В 8 выпуске "Танцев со звездами" к парам присоединятся участники предыдущих сезонов. Трио будут не только на паркете, но и на балконе. Его ведущими станут юмористы из "Женского квартала", среди которых Анастасия Оруджова.

К каждому эфиру шоу "Танцы со звездами" приобщает успешных и знаменитых представителей украинского шоу-бизнеса. Ведущие балкона в 8 выпуске именно такие. Это Анастасия Оруджова, Владимир Шумку и Ирина Сопонару из "Женского квартала".

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Продюсеры талант-шоу рассекретили, что на этой неделе выступления участников будет оценивать основной состав жюри – Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский. В 8 эфире приглашенного судьи не будет.

"Вас ждет настоящий вечер трио! Ведь на этой неделе за судейским столом наши три любимых члена жюри, на балконе – трое невероятных ведущих, а на паркете – впечатляющие танцевальные трио", – говорится в заметке "Танцев со звездами".

на балконе шоу Анастасия Оруджова появится на костылях, как это было на концерте "Женского квартала" . Юмористка разорвала связки перед 1 выпуском "Танцев со звездами", однако вышла на паркет. После такого геройства ей сделали сложную операцию и отправили на реабилитацию.



Ведущие балкона на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма проекта

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Кто был ведущими "Танцев со звездами"

В 1 выпуске нового сезона ведущим звездного балкона был певец Макс Барских. Далее его заменили: