Каждую неделю на звездном балконе проект участников поддерживают известные люди. В седьмом прямом эфире это была Оля Полякова, которая потрясла еще и внешним видом.

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Образ Оли Поляковой

Артистка выбрала для феерического вечера подходящее платье. Оля предстала перед камерами в длинном кожаном платье черного цвета без рукавов. Наряд имел соблазнительный вырез на ноге и откровенное декольте, что подчеркнули все достоинства фигуры знаменитости. Чтобы еще больше акцентировать внимание на ногах, Полякова выбрала черные босоножки на высоких каблуках.

Длинные белокурые волосы знаменитости визажисты уложили в легкие локоны и забрали набок. На лице ей сделали насыщенный макияж с черными стрелками на веках и красной помадой на губах. Длинные блестящие серьги добавили аутфиту Оле особого шарма.



Оля Полякова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы



Оля Полякова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы



Оля Полякова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы

Поклонники "королевы ночи" не обошли вниманием ее роскошный образ и засыпали комплиментами в комментариях.