29-летнюю Анастасию Оруджову на "Танцах со звездами" заменила участница "женского квартала" из команды "Трио разные" Александра Машлятина. Хоть девушки дружат, юмористке обидно покидать проект после первого эфира.
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Она разочарована не только вылетом из рейтингового шоу, но и тяжелой травмой, восстановление после которой займет долгих 8 месяцев.
Выход из шоу переживаю максимально болезненно, во всех смыслах этого слова. Сейчас тот период жизни, который хочется пройти быстро, но, с**а, я на костылях. И быстро не получится,
– эмоционально прокомментировала Анастасия Оруджова.
В заметке актриса "Женского квартала" тепло вспомнила о партнере Денисе Самсоне. Анастасия Оруджова призналась, что они могли бы стать идеальной парой.
"Это было что-то новое, каждый день открытия! Твой мир прекрасен, и ты в нем самый лучший! Так сказать, пазл сошелся, а связка разошлась. Мне жаль", – завершила экс-участница "Танцев со звездами".
Анастасия Оруджова с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма актрисы
Что случилось с Анастасией Оруджовой
- За день до первого прямого эфира, 4 сентября, актриса травмировала колено. Врачи диагностировали разрыв связки и посоветовали ей отказаться от участия в "Танцах со звездами".
- Анастасия не прислушалась к предостережениям медиков и вышла на паркет. В паре с Денисом Самсоном она показала зажигательный джайв.
- После выпуска юмористку срочно прооперировали. Теперь она в больнице и на костылях.