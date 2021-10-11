В 6 выпуске "Танцев со звездами" ведущий Юрий Горбунов объявил новые правила – сразу две пары навсегда вылетают из проекта. Однако судьи пошли против системы.

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Самый низкий результат на экваторе получили экс-подопечная Монатика Lida Lee и Алексей Базэла, поэтому они автоматически покинули проект. И это после эффектного пасадобля под хит Тины Кароль.

На прощание певица заявила, что благодарна "Танцам со звездами", потому что они подарили ей крылья и невероятного партнера, с которым она будет дальше идти по жизни.

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Вместе с Lida Lee и Алексеем Базелой в зоне риска оказались Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков. В этом эфире судьи должны были бы определить пару, которая вылетает навсегда, однако их мнения разделились:

Максим Чмерковский и Влад Яма отдали свои голоса Ольге Харлан;

Юлия Санина и Екатерина Кухар поддержали Александру Зарицкую.

Жюри "Танцев со звездами" пошло на беспрецедентный шаг – оставило в проекте две пары. Поэтому фехтовальщица Ольга Харлан и певица Александра Зарицкая продолжили борьбу за главный кубок.