Танцовщик Нади Дорофеевой впервые появился в сети после избиения: неожиданное видео

19 августа 2021 , 14:25
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Евгения Гончаренко

Танцовщик Евгений Гончаренко, который входит в шоу-балет Нади Дорофеевой, похоже, чувствует себя значительно лучше после избиения и комы. Он опубликовал архивное видео с титктока и таким образом заявил, что ему становится лучше.

Видеоролик в брутальном образе Евгений оставил в своем инстаграме – раньше ролик можно было увидеть в тикток-профиле. Новая публикация обрадовала многих поклонников и неравнодушных, которые прониклись его жуткой историей с избиением посреди Киева. Последнее сообщение до этого времени парень публиковал еще 23 июля.

Читайте также Певицу MакSим выписали из больницы после двух месяцев комы

"Хай, бичез, я вернулся. Скучали по мне?" – подписал пост Евгений.

Реакция сети

Среди тех, кто поддержал Евгения, нашлись и знаменитости, в частности его коллега по сцене Надя Дорофеева, а также экс-жена Потапа Ирина Горовая, Яна Соломко, блогеры Олег Машуковский и Диана Глостер.

  • "Мой хороший! Слава Богу!";
  • "Очень!";
  • "Ура!";
  • "Котик";
  • "Очень скучали и переживали";
  • "Легендарное возвращение! Рада, что с тобой все в порядке";
  • "Женя! Грустили! Наш боец, скорее выздоравливай!"

В своих инстаграм-сториз танцовщик также поделился, что с каждым днем ему становится лучше и он благодарен за поддержку и хорошие слова.


Евгению Гончаренко ежедневно становится лучше / Фото с инстаграм-сториз танцовщика

Что случилось с Евгением Гончаренко

  • Инцидент произошел еще 1 августа возле столичного гей-клуба Lift. Военный-охранник имел стычку с другом Гончаренко, а когда Евгений вмешался – получил мощный удар в голову. У него было кровоизлияние в мозг.
  • Нападавшим оказался работник Управления государственной охраны, которого сразу отстранили от работы, а впоследствии вообще уволили. Сейчас он находится в СИЗО. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
  • Самого танцовщика госпитализировали и врачи провели ему трепанацию черепа. Также Евгения ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек на мозге.
  • Через 2 недели, 16 августа, танцовщик вышел из комы. Он был очень слабым, едва говорил, но понемногу "становится на ноги". 18 августа он показал, как выглядит в больнице после комы.
Автор: Уляна Журба