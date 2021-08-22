Танцора балета Дорофеевой выписали из больницы: дома ему устроили вечеринку
Источник:инстаграм Евгения Гончаренко
Танцор балета Нади Дорофеевой вернулся домой почти после месяца, что провел в больнице. Дома Евгения Гончаренко ждали мама и друзья, которые устроили уютную вечеринку во дворе.
Несколько дней назад танцор балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко впервые появился в сети. В субботу, 21 августа, стало известно, что он вернулся домой из больницы.
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Танцора Дорофеевой выписали из больницы
Евгений Гончаренко всегда поддерживает связь с певицей Надей Дорофеевой. Когда парень приехал домой, то разговаривал с артисткой по видеосвязи.
Евгений Гончаренко на связи с Дорофеевой / Фото из инстаграм-сторис
Танцор не скучал один дома – к нему пришли друзья и мама, которые устроили атмосферную вечеринку по случаю его возвращения. Они приготовили несколько блюд, развлекались под музыку и снимали тиктоки. Евгений начинает возвращаться к привычному ритму жизни.
Вечеринка по случаю возвращения Евгения Гончаренко / Фото из инстаграм-сторис
Вечеринка по случаю возвращения Евгения Гончаренко / Фото из инстаграм-сторис
Избиение танцовщика Нади Дорофеевой: коротко
- 1 августа возле столичного гей-клуба Lift Евгений случайно столкнулся с мужчиной. Тот сильно ударил парня, из-за чего Гончаренко потерял сознание и упал на тротуар.
- Танцовщика госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В больнице провели трепанацию черепа и ввели парня в медикаментозную кому. У него была отрытая рана на голове, поэтому находился в стерильной палате.
- Через 16 дней после избиения Евгений Гончаренко вышел из комы. Тогда он был очень слабым и едва разговаривал.