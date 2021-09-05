На "Танцах со звездами" представили танцовщиков, которые станут в пары со знаменитостями
Источник:инстаграм "Танцев со звездами"
В день первого прямого эфира "Танцев со звездами", 5 сентября, объявили имена профессиональных танцоров, которые выйдут на паркет со знаменитыми участниками. Их состав частично обновлен, однако есть и те, кто успел полюбиться публике.
В пятом сезоне обновленных "Танцев со звездами" примут участие 14 народных любимцев, которые преуспели в музыке, спорте, кинематографе или юморе. В пару с ними станут 6 харизматичных, зажигательных танцовщиков и 8 пылких, красивых танцовщиц. Их имена узнавайте ниже.
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Мужской состав танцовщиков на шоу "Танцы со звездами"
Дмитрий Дикусар
На проекте "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар засветился в 2006 году, когда выходил на паркет с певицей Ириной Билык. Он вернулся через 13 лет, когда стал в пару со звездой "Дизель шоу" Викторией Булитко, а в 2020 году – со Славой Каминской из "НеАнгелов".К слову, Дмитрия Дикусара лишили участия в первом сезоне "Танцев со звездами". Он должен был бы танцевать с Ольгой Сумской, однако из-за 19-летней разницы в возрасте актрисе неожиданно нашли старшего партнера.
Дмитрий Дикусар – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Макс Леонов
Танцовщик не впервые участвует в шоу "Танцы со звездами". Три года назад, в 2018-м, он стал в пару с ведущей Машей Ефросининой, потом – с актрисой "Квартала 95" Еленой Кравец. В ноябре 2020 года он одержал победу с роскошной Сантой Димопулос.
Макс Леонов – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Антон Нестерко
Это "новое лицо" на "Танцах со звездами" – пятикратный чемпион Украины, финалист чемпионата мира в Париже, информирует "1+1".
Антон Нестерко – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Денис Самсон
Мужчина является двукратным чемпионом Украины по десяти танцам, хореографом проекта "Танцы со звездами" в Бейруте.
Денис Самсон – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Юрий Мешков
Он является пятикратным чемпионом и полуфиналистом чемпионата мира.
Юрий Мешков – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Алексей Базела
Юноша успел стать чемпионом Украины, призером и финалистом международных турниров.
Алексей Базела – участник "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
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Женский состав танцовщиц на шоу "Танцы со звездами"
Яна Цибульская
Для танцовщицы это четвертый сезон "Танцев со звездами". Три года назад она засияла на паркете с ведущим Русланом Сеничкиным, далее растанцевала Дзидзьо и лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца.
Более того, Яна Цыбульская успела стать хореографом-постановщиком проектов "Голос страны", "Голос дети", "Танцы со звездами", "Липсинк батл".
Яна Цибульская – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Даниэлла Преап
Девушка является финалисткой юниорского Блэкпула по стандарту.
Даниэлла Преап – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Роксоляна Маланчук
Танцовщица является чемпионкой Украины по бальным танцам.
Роксоляна Маланчук – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Анна Карелина
К участию в "Танцах со звездами" девушка успела стать чемпионкой Украины и полуфиналисткой чемпионата мира по бальным танцам.
Анна Карелина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Лиза Русина
Лизу Русину считают одной из самых медийных молодых танцовщиц страны.
Лиза Русина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Маша Колосова
Рыжеволосая красавица является дипломированным хореографом-постановщиком и тренером по бальным танцам. Последние два года она работала в тандеме с легендарным Григорием Чапкисом, который умер 13 июня на 91 году жизни.
Маша Колосова – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Алина Ли
Девушка была финалисткой и участницей WDC Ukrainian Cup.
Алина Ли – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Екатерина Тришина
До пятого сезона проекта танцовщица была хореографом шоу "Танцы со звездами" и "Танцую для тебя".
Екатерина Тришина – участница "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта