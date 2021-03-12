В июне 2019 года экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассталась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. После разрыва эксы сохранили хорошие отношения ради двух общих детей, однако даже сейчас у них возникают ссоры. О последнем конфликте певица рассказала публике.

Артистка не скрывает, что до сих пор работает над собой и пытается обуздать обиду на бывшего мужа. Если сразу после бракоразводного процесса они поливали друг друга грязью и раскрывали скандальные подробности семейной жизни, то теперь поддерживают отношения ради потомков – 6-летнего сына Леонарда и 5-летней дочери Лауры. Слава Каминская рассказала, что всегда пытается найти общий язык с Эдгаром, однако порой дает волю эмоциям.

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Слава Каминская о последней ссоре с экс-супругом

Певица не стала объявлять причину последнего конфликта, однако призналась, что резко высказалась бывшему во время разговора по телефону. Она заявила ему, что лучшее, что он сделал за свои 36 лет – стал отцом для двух их детей и подал документы на развод.

Недавно мы с ним ссорились, и я сказала: "Ты в своей жизни сделал три вещи правильно: сделал мне двоих детей и подал на развод". Я была зла, он бросил трубку. Имеет право, конечно, а я выговорилась,

– поделилась Слава Каминская.

Сейчас исполнительнице нечего терять, ведь у каждого из них своя жизнь, поэтому она позволяет себе быть вспыльчивой. Однако ранее экс-участница группы "НеАнгелы", которая распалась после 15 лет на сцене, сдерживала эмоции и стеснялась рассказывать о семейных ссорах, чтобы не разрушить идиллию, которую так старательно изображала в социальных сетях.

"Он дважды со мной расставался. Сначала было трудно. Я себе представляла, сколько времени потратила, чтобы сохранить инстаграмную картинку, чтобы все друзья до последнего не знали, что мы расстаемся. Я вкладывала в это свою энергию. Мне обидно было, что кто-то увидит, что семья не такая идеальная. Впоследствии сказала: "Сгорел сарай – гори и хата", – отметила певица.