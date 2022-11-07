Вызвали скорую: маленький сын Репяховой и Павлика заболел после отдыха в Египте
Источник:инстаграмм Екатерины Репяховой
Блоггерка Екатерина Репяхова вместе с маленьким сыном Михаилом и мамой отдыхала в Египте. По дороге домой Михаилу стало плохо. В Одессе пришлось вызвать скорую.
Звездная мамочка подозревает, что в аэропорту или в самолете сын подхватил ротавирус. Хотя у Михаила есть все прививки, они не гарантируют полной защиты от болезни.
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Сын Павлика и Репяховой заболел
Из-за плохого самочувствия сына Репяхова экстренно остановилась в Одессе. Там ночью пришлось вызвать скорую. Впервые за двое суток Михаил встал на ноги, но ничего не ел. Утром 7 ноября ему снова было плохо, сильно рвал и не останавливалась диарея. Лишь потом он впервые за трое суток поел, понемногу поправляется.
Екатерина Репяхова о болезни сына / Скриншоты инстаграм-сторис блоггерки
Вот так окончилась поездка Екатерины с сыном на море. К счастью, рядом с блоггеркой всегда есть ее мама, которая постоянно помогает.
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