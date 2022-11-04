Уже более двух лет супруги принца Гарри и Меган Маркл проживают в США, в штате Калифорния, Монтесито. За это время они приобрели роскошный дом, а также завели трех собак и родили еще одну дочь Лилибет. Сын Арчи родился в Великобритании.

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41-летняя Меган призналась, что ее муж – "прекрасный" и каждое утро помогает ей собрать сына Арчи в школу. По ее словам, мальчик просыпается на полчаса позже его сестры.

Я начинаю готовить его ланч-бокс прямо перед тем, как он встанет, при этом кормлю Лилибет. Человек помогает мне собрать Арчи. Я готовлю завтрак для всех троих, мне это нравится. Для меня это просто самый лучший способ начать утро. Но эта утренняя суета, я уверена, станет только более хаотичной, когда дети подрастут,

– поделилась Меган.



Принц Гарри с маленьким сыном Арчи / Фото из инстаграмма герцогов Сассекских

Она также добавила, что утром должна накормить еще и собак, поэтому их утренники "похожи на вихрь". А вот вечером она не отказывается от бокала вина с друзьями, "когда уложили детей спать". В частности, Маркл поделилась со слушателями, что их дочь Лилибет недавно начала делать свои первые шаги. По словам Меган, она "стремилась быть мамой так же сильно, как хотела быть женой", пока росла, но эти мечты вроде бы никоим образом не умаляли ее феминистской позиции.

"Несмотря на то, что подумают люди, я не считаю эти вещи несовместимыми. Идеалы, которым мы пытаемся отвечать, и ожидания, которые мы сами себе навязываем, – это ловушки. И они во многих взглядах ошибаются. Потому что вы можете быть феминисткой и быть женственной. Вы можете быть работающей мамой дома или в офисе, а после того, как уложили ребенка спать – выпить с друзьями", – сказала Меган.

Напомним, что ранее пара рассказывала, что Гарри и Меган работают из дома, имея возможность проводить больше времени вместе. У них есть несколько контрактов с крупными компаниями, а в следующем году фанаты королевской семьи узнают тайны Гарри из его новой книги "Запасной".