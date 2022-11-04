Впервые об имени ребенка мать детей Беднякова сообщила в инстаграмме 4 ноября. Настя опубликовала фото своей дочери Ксении, которая держит на руках недавно родившегося братца.
К слову Андрей Бедняков потролил жену, которая осталась сама с новорожденным сыном.
"Ксеня и Остап!" – лаконично подписала снимок звездная мамочка.
Муж Андрей Бедняков написал забавный комментарий, собравший много лайков: "Короткая, это точно наши? Двое???".
В комментариях люди отметили, что сочетание имени с отчеством мальчика очень необычное и красивое – Остап Андреевич:
- "Остап Андреевич! Красиво!";
- "Ваша семья – образец для меня";
- "Имя просто огонь! Казак настоящий";
- "Какое имя красиво!";
- "У нас тоже Остап Андреевич";
- "Какое красивое имя!!!";
- "Хорошее имя!! Здоровья Вам";
- "Остап Андреевич – необычное сочетание!";
- "Остап? У нас тоже Остап. Счастье вашему!"
Напомним, что Андрей Бедняков во второй раз стал папой 20 октября. В момент беременности и родов жена Анастасия с дочерью Ксенией находилась в США, там она и остается. Пока Андрей якобы еще не видел своего потомка, поскольку находится в Украине и помогает с волонтерством. Супруги смогли впервые за время войны увидеться в сентябре, когда Андрей сделал подарок дочери.