Сына Славы Демина прооперировали: что стало причиной хирургического вмешательства

13-летнему сыну популярного радиоведущего Славы Демина Владиславу сделали операцию. Парню нужно было удалить аденоиды. Всё прошло хорошо.

Радиоведущий признался, что это была первая операция сына под общим наркозом. По словам Демина, Владислав "ждал ее больше, чем Николая".

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Сыну Славы Демина сделали операцию

В своем инстаграмме Демин написал, что Владиславу делали операцию по удалению аденоидов. Как рассказал Слава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Впрочем, один неприятный момент случился. Выяснилось, что аденоиды у ребенка были достаточно большими, поэтому ему назначили гистологию. Это исследование, которое помогает диагностировать десятки разных болезней.



Влада отправили на гистологию / Скриншот истории Демина

Также во время операции с сыном была мама и экс-жена радиоведущего – Ксения. Двое родителей не пустили в палату, поэтому они решили, что с сыном останется именно Ксения.

В палате с ребенком может быть только один из родителей. Мы решили, что это будет мама. Я смогу увидеть сына только вечером, если не будет кровотечения и отпустят его домой. Или только завтра (7 декабря) утром,

– написал он.



Демин не смог быть в палате / Скриншот истории Славы

Влад несколько часов отходил от наркоза. Впоследствии родители увезли его домой. Сейчас парень в течение 10 дней может оставаться дома. После этого следует провериться у врача.

Кому из детей известных родителей делали операцию

В конце ноября хирургическое вмешательство проводили названному сыну Тимура и Инны Мирошниченко – Марселю. Инна распространила фото с сыном в палате и попросила читателей поддерживать его.

Родители пытались развлекать Марселя в предоперационной палате. Сначала ребенок был настроен положительно. Затем юристка написала, что ее сын последний раз употреблял пищу еще накануне вечером. Женщина тоже не ела с тех пор, чтобы поддержать малышей.

После операции Инна обнародовала пост, в котором написала, что ее сын отошел после наркоза и все прошло успешно. Она призналась, что расплакалась, когда сына оперировали.