Актриса Ксения Мишина и ведущий Слава Демин показали свои приключения во время прогулки вечером. Они вместе с сыновьями отправились на поиски пещеры.

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Ранее Ксения и Слава ездили в Витачевскую часовню, но не смогли там найти ту пещеру, которую хотели. Теперь им это удалось. Прогулку они устроили уже вечером, поэтому запаслись фонариками.

Звезды много шутили, смеялись и развлекали детей. Слава взял с собой сына Влада, а Ксения – Платона. Похоже, что ребята подружились.

Показываю наш незакрытый со Славой гештальт перед детьми,

– рассказала Ксения Мишина.



Ксения Мишина и Слава Демин на совместной прогулке / Скриншот из инстаграма

Интересно, что впоследствии актриса поделилась, что ее день завершился огромным букетом из роз. Но неизвестно, кто сделал звезде такой презент.



Ксения Мишина / Фото с инстаграм-сториз

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