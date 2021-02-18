В четверг, 18 февраля, сын звездной четы Кати Осадчей и Юрия Горбунова празднует день рождения. Ивану исполнилось четыре года. С самого утра знаменитые родители поздравили малыша подарками.

Популярные ведущие, которые не слишком охотно демонстрируют чувства на публике, длительное время скрывали от лишних глаз и общего сына Ивана. Однако чем старше становился мальчик, тем чаще он появлялся в социальных сетях Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Лицо малыша пара до сих пор не показала, зато обнародовала, как отмечает его четырехлетие.

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Как Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили сына с днем ​​рождения

С самого утра Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили Ивана с новым годом жизни. В просторной гостиной с панорамными окнами они устроили распаковку подарков. Так, от звездных родителей мальчик получил настольный футбол, игрушечный кран, множество других игрушек и воздушные шарики.

Ведущая сфотографировала мужа и сына, которые сосредоточенно рассматривали новые игрушки. На фотографии шоумен изображен в домашнем халате, а именинник – в голубой футболке. В следующей инстаграм-сторис звезда показала заснеженный двор загородного поместья и призналась, что в день, когда Иван появился на свет, тоже было снежно и солнечно.

Утро дня рождения. Счастливые родители и счастливый Иван,

– прокомментировала Катя Осадчая.



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото Instagram Stories / @kosadcha

Напомним, крестным отцом четырехлетнего Ивана является рэпер и продюсер Потап, который живет по соседству, поэтому знаменитости часто проводят вечера вместе. Недавно они устроили зимние развлечения и покатались на санках, а ранее Юрий Горбунов показал вечернюю прогулку с сыном.