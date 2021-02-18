У четвер, 18 лютого, син зіркового подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова святкує день народження. Івану виповнилося чотири роки. З самого ранку знамениті батьки привітали малюка подарунками.

Популярні ведучі, які не надто охоче демонструють почуття на публіці, тривалий час приховували від зайвих очей і спільного сина Івана. Однак чим старшим ставав хлопчик, тим частіше він з'являвся в соціальних мережах Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Обличчя малюка пара досі не показала, натомість оприлюднила, як святкує його чотириріччя.

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Як Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали сина з днем народження

З самого ранку Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали Івана з новим роком життя. У просторій вітальні з панорамними вікнами вони влаштували розпаковку подарунків. Так, від зіркових батьків хлопчик отримав настільний футбол, іграшковий кран, безліч інших іграшок та повітряні кульки.

Ведуча сфотографувала чоловіка і сина, які зосереджено розглядали нові забавки. На світлині шоумен зображений у домашньому халаті, а іменинник – у блакитній футболці. У наступній інстаграм-сторіс зірка показала засніжене подвір'я заміського маєтку та зізналась, що в день, коли Іван з'явився на світ, теж було сніжно і сонячно.

Ранок дня народження. Щасливі батьки і щасливий Іван,

– прокоментувала Катя Осадча.



Юрій Горбунов з сином Іваном / Фото Instagram Stories / @kosadcha

Нагадаємо, хрещеним батьком чотирирічного Івана є репер і продюсер Потап, який живе по-сусідству, тому знаменитості часто проводять вечори разом. Нещодавно вони влаштували зимові розваги та покаталися на санках, а раніше Юрій Горбунов показав вечірню прогулянку з сином.