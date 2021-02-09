Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном устроили вечерние катания на санках. К ним присоединились соседи и друзья – Настя Каменских и Алексей Потапенко. Они вместе отлично провели время и поделились видео с поклонниками.

Пока на улице снегопады, им радуются не только дети, но и взрослые. Они устраивают зимние развлечения, наслаждаются красотой природы. Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном организовали вечернее катание на санках.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в загородном доме. Поэтому знаменитости имеют возможность проводить время на свежем воздухе недалеко от дома. Соседи супругов – другая звездная пара Настя Каменских и Потап. Семьи дружат между собой, поэтому снежный зимний вечер также решили провести вместе.

Четверо с маленьким Иваном отправились на заснеженную улицу и устроили катание на санках. Юрий поделился одним из самых ярких моментов того вечера. Тогда он вместе с сынишкой катал на санках любимую. Эти радостные мгновения запечатлела Настя Каменских. После смерти отца такие моменты придают ей сил и помогают отвлечься от плохих мыслей.

Как говорит наша мамочка: "Зачем мне столько мальчишек, чтобы они меня не катали!?". Да еще и когда соседи подгоняют!

– написал в публикации Горбунов.

Подписчики ведущего активно комментируют сообщение. Им очень нравится наблюдать за семейными моментами из жизни Горбунова и Осадчей.

Как же я вас люблю!

Класс!

Супер!

И я так хочу!

Вы такие классные!

Также Юрий сделал селфи во время того, как вместе с Потапом чистил дорожки от снега: "Украинская народная сказка о том, как кумовья снег загребали".