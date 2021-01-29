Популярный телеведущий и актер Юрий Горбунов отправился на прогулку с сыном и женой. Мужчина сделал атмосферное фото на фоне вечерней улицы.

Источник: инстаграм Юрия Горбунова

Юрий Горбунов после работы старается проводить как можно больше времени с сыном. Пока на улице снег и мороз, артист решил покатать маленького Ивана на санках.

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Новое фото Юрия Горбунова с сыном

Звездный отец вечером позировал на заснеженной улице. На фотографии, которую ведущий опубликовал в сети, также видны красивые особняки, на которых еще сияют новогодние декорации.

Горбунов предстал перед камерой в зимней куртке синего цвета, джинсах и теплых сапогах. Поскольку на улице был мороз, то Юрий также надел шапку и варежки. Однако больше всего внимание поклонников привлек сын Горбунова и Осадчей – Иван.

Мальчик сидел на красивых деревянных санках. Знаменитая мамочка сфотографировала его со спины, поэтому лица первенца Горбунова не было видно. Вероятно, мальчику понравились такие зимние развлечения, поскольку это необычное времяпрепровождение с родителями на свежем воздухе.

"Семейная прогулка перед сном", – написал в публикации Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном на прогулке / Фото из инстаграма Юрия Горбунова