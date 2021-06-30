29 июня сборная Украины сыграла важный матч на Евро-2020. В поединке со Швецией украинцам удалось одержать победу, после чего их активно поздравляют земляки. Немало звезд опубликовали сообщения со словами благодарности и поздравлениями.

К теме Украинские звезды эмоционально отреагировали на феерическую победу сборной Украины: видео

Сын Тины Кароль болел за Украину на Евро-2020

Сын Тины Кароль – Вениамин уже несколько лет живет и учится в Великобритании. Однако родную землю юноша не забывает, часто приезжает к маме в гости и придерживается украинских традиций. Не стал исключением и футбол.

На чемпионате Европы Вениамин всем сердцем болеет за сборную Украины. В день, когда вся страна поддерживала футболистов перед важным матчем и, затаив дыхание, наблюдала за игрой, Вениамин также присоединился к поклонникам футбола.

В инстаграм-сториз его звездная мама распространила фото, где парень изображен в темно-синей спортивной форме. На шею он накинул шарф сборной Украины. Вениамин стал одним из тех, кто искренне болел за украинскую команду.



Сын Тины Кароль поддержал сборную Украины на Евро-2020 / Скриншот инстаграм-сториз Кароль

Добавим, жены украинских футболистов также активно поддерживали их и поздравляли с победой. А дети спортсменов приготовили настоящий сюрприз – записали видео со словами "Мы – сборная!".