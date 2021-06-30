29 июня состоялся исторический поединок сборной Украины и команды Швеции. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Украины, благодаря нападающему Артему Довбику. Эмоций не смогли сдержать ни футболисты, ни фанаты. Знаменитости также поддерживали сборную, наблюдали за игрой, болели и радовались победе.
Стоит увидеть Довбик забил гол Швеции в последние минуты экстра-тайма: видео
Украинские звезды отреагировали на матч Украина – Швеция
Злата Огневич
Певица поддержала сборную перед игрой: "Ребята, сегодня вся страна с вами! Вместе к победе. Болеем за Украину".
Ирина Федишин
Звезда записала видео в поддержку сборной Украины на одном из своих концертов.
Сборная Украины, сегодня миллионы сердец поддерживают Вас и верят в Вашу победу !!! Мы с Вами! Украина вперед,
– написала Федишин.
Катя Осадчая
Телеведущая смотрела матч по телевидению вместе с мужем Юрием Горбуновым. Он не сдерживал эмоций за кадром.
Невероятно! Наша сборная в четвертьфинале Евро-2020. Браво всем, кто боролся эту победу,
– написала Осадчая.
Юрий Горбунов
"Браво, Сборная Украины! Браво, Шевченко! Гордимся !! Любим !! Верим !! Гордость распирает! Мы в четвертьфинале! Какое наслаждение", – написал ведущий.
Святослав Вакарчук
Владимир Остапчук
Шоумен наблюдал за решающей игрой сборной Украины вместе с женой Кристиной Горняк и друзьями. Они радостно отреагировали на победу.
Монатик
Ольга Сумская
Актриса поздравила сборную с победой.
Потап
Рэпер не скрывал эмоций в подписи к публикации: "Спасибо, ребята. Плачу от счастья".
Григорий Решетник
"Нереальные и космические! Спасибо, Ребята! Самые !!! Наши !!! Украина, я люблю тебя".
Кристина Решетник