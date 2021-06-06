18-летний сын Кати Осадчей от первого брака с депутатом Олегом Полищуком окончил международную школу Kyiv International School. Для выпускников устроили торжественную церемонию вручения дипломов, на которой они предстали в мантиях и шляпах-конфедератках.
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Несмотря на напряженный график и съемки, Катя Осадчая поддержала Илью на выпускном вечере. Она не сдерживала слез, а после торжества сделала несколько фото со старшим сыном-красавчиком, который похож на нее как две капли воды!
Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи. Будто только шли в первый класс, а уже Илья – будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом,
– с любовью написала Катя Осадчая.
Катя Осадчая со старшим сыном / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая со старшим сыном / Фото из инстаграма ведущей
От публичных поздравлений не удержался и Юрий Горбунов. "Браво! Илюша, поздравляем! Ты большой молодец", – написал шоумен, обратившись к пасынку.
Отметим, летом прошлого года Катя Осадчая впервые показала мужа и двух сыновей вместе. Тогда звездная семья в полном составе отдыхала в Турции. Правда, Илью всегда фотографировали со спины. Как объясняла сама ведущая, парень не хочет быть публичным.
Старший сын Кати Осадчей Илья / Фото из инстаграма ведущей
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Добавим, звездные друзья Кати Осадчей тоже не скупились на комплименты и восхищались ее старшим сыном-выпускником:
- Ольга Сумская: "Фантастические! Поздравляем сердечно. Мамина гордость";
- Андре Тан: "Такая молодая и красивая, и такой взрослый сын";
- Jerry Heil: "До чего похожи! Красивые. Пусть вступление пройдет на изи";
- Наталья Денисенко: "Какой красавчик";
- Александр Педан: "Поздравляю";
- Виталий Козловский: "Очень похожи".